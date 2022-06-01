Макс Барских думает, что русские дураки придут к нему на концерт

32-летний Макс Барских будет строить свою карьеру в Европе. Артист признал, что в России есть думающие люди. Артист уже не против того, чтобы жители нашей страны слушали его песни. Исполнитель трека «Туманы» обрел известность и сделал карьеру в России. Однако из-за начала спецоперации на Украине он начал крайне негативно отзываться о нашей стране. Макс неоднократно оскорблял россиян. Певец отказался возвращать деньги за билеты на отмененные концерты в нескольких регионах. Теперь же он постепенно начал забирать свои слова обратно.Макс Барских - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Исполнитель признался, что многие слова говорил на эмоциях. Барских отметила, что некоторые поступки совершал в порыве гнева, но понял, что в определенных ситуациях ему стоило не высказываться, а промолчать. Артист уверен, что везде есть умные люди. «В каждой стране есть мыслящие люди. Есть они и в России, но их сосчитать по пальцам. Они переживают за нас, звонят, поддерживают», — заверил Макс. В скором времени певец планирует выступить в Европе. Исполнитель хочет, чтобы на его концертах были поклонники из России. «Вот сейчас начну давать концерты в Германии и не буду против того, что среди моей аудитории окажутся российские граждане. У меня в приоритете прежде всего человечность», — сообщил Барских в интервью Мхеру Багдасаряну на YouTube.