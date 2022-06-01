Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers

Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers


Издательство SEGA совместно с порталом IGN будут в течение ближайших недель знакомить игроков с новым проектом — игрой Sonic Frontiers. Об этом сообщили еще вчера в рамках небольшого тизера с геймплеем игры.

Сегодня же появился первый эксклюзивный видеоматериал на IGN по игре Sonic Frontiers. В ролике можно видеть геймплей новой амбициозной игры про Соника, в котором обещают большой открытый мир, множество уникальных биомов, необычные для серии механики и многое другое.


Watch this video on YouTube

Напомним, что у игры Sonic Frontiers пока нет точной даты релиза, ее обещают выпустить в этом году.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

5 популярных фраз, которым мало кто верит
5 популярных фраз, которым мало кто верит
9 лайфхаков, которые помогут быстро упокоить нервы
9 лайфхаков, которые помогут быстро упокоить нервы
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с
Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers
Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers
Игра Knockout City теперь доступна бесплатно на приставках Xbox
Игра Knockout City теперь доступна бесплатно на приставках Xbox
13 сериалов лета: что смотреть в сети
13 сериалов лета: что смотреть в сети
У Насти Ивлеевой требуют сотни миллионов
У Насти Ивлеевой требуют сотни миллионов
Лариса Гузеева опубликовала архивный кадр и призналась, что для нее самое важное
Лариса Гузеева опубликовала архивный кадр и призналась, что для нее
Какое ты дикое животное?
Какое ты дикое животное?
15 людей, которые переборщили с обработкой и это вылилось в полный кошмар
15 людей, которые переборщили с обработкой и это вылилось в полный
17 случаев, когда задний фон превратил обычную фотографию в настоящее комедийное удовольствие
17 случаев, когда задний фон превратил обычную фотографию в настоящее
Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef перенесли на октябрь, объявив дату релиза
Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef перенесли на октябрь,

Топ на сегодня

Июньское обновление прошивки Xbox добавляет новую функцию
Июньское обновление прошивки Xbox добавляет новую функцию
Родительские субботы в июне 2022 года
Родительские субботы в июне 2022 года
Эдгард Запашный рассказал, как юная артистка послала всех
Эдгард Запашный рассказал, как юная артистка послала всех
Ксения Собчак наехала на Бориса Корчевникова
Ксения Собчак наехала на Бориса Корчевникова
Филипп Киркоров желает выглядеть моложе
Филипп Киркоров желает выглядеть моложе

Еще по теме

Показали первый геймплей Sonic Frontiers, скоро информации об игре будет больше
Sonic Frontiers должна была выйти в 2021 году, но ее перенесли
Релиз Sonic Frontiers все еще запланирован на этот год
Разные биомы Sonic Frontiers на новых скриншотах игры