Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers

Вадим Карасев





Издательство SEGA совместно с порталом IGN будут в течение ближайших недель знакомить игроков с новым проектом — игрой Sonic Frontiers. Об этом сообщили еще вчера в рамках небольшого тизера с геймплеем игры.

Сегодня же появился первый эксклюзивный видеоматериал на IGN по игре Sonic Frontiers. В ролике можно видеть геймплей новой амбициозной игры про Соника, в котором обещают большой открытый мир, множество уникальных биомов, необычные для серии механики и многое другое.

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Напомним, что у игры Sonic Frontiers пока нет точной даты релиза, ее обещают выпустить в этом году.