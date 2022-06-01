Наташа Королева рассказала о сыне, который начал самостоятельную жизнь
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Наташа Королева рассказала о сыне, который начал самостоятельную жизнь

Наташа Королева рассказала о сыне, который начал самостоятельную жизнь
Певица Наташа Королева рассказала о переменах в жизни 20-летнего сына Архипа. Сегодня Наташа Королева отмечает свой день рождения: ей исполнилось 49 лет. «На самом деле возраст, цифры в паспорте — дело относительное. Главное, как себя ощущаешь. Я чувствую себя где-то лет на 25-30. Остается только и выглядеть на такой возраст!» — рассказала певица в интервью «7Дням». Наташа, действительно, выглядит очень молодо, при этом в феврале сыну певицы и Сергея Глушко исполнилось 20 лет, и Архип решил начать самостоятельную жизнь. Он довольствуется весьма скромными условиями.
Архип Глушко «Наш сын снимает «однушку» в хрущевке без лифта, на пятом этаже. И это его полностью устраивает. И нас с мужем тоже. Мы все начинали с чего-то очень простого и потом постепенно шли по лестнице успеха вверх. Думаю, это правильно», — говорит певица и телеведущая. Архип сам присмотрел себе квартиру, где теперь обитает. «Понятное дело, что платим за нее мы с Сергеем. Архип же студент, изучает японский (он увлекся языком и японской культурой еще подростком) — оканчивает второй курс. Отделение дневное, так что в институте сын занят много. При этом ему удается подработать: Архип дает уроки японского, у него несколько учеников. Тем не менее, ему пока не хватает собственных средств на аренду жилья», отмечает Королева.
Архип Глушко Самостоятельная жизнь изменила Архипа в лучшую сторону: он успокоился, стал более рассудительным и последовательным. «Когда ты при маме с папой и тебе все на блюдечке подают, конечно, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, ко многим важным вещам начинаешь относиться серьезней и ответственней», — говорит певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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