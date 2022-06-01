Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже 13 сентября

Вадим Карасев





Кооперативный шутер от первого лица Warhammer 40,000: Darktide выходит 13 сентября 2022 года на Xbox Series X | S и PC. Проект сразу после релиза будет доступен в подписке Game Pass.

Сегодня разработчики представили новый кинематографичный трейлер Warhammer 40,000: Darktide. По сюжету, действия игры развернутся в городе-улье Тертиум. Игрокам предстоит сражаться с силами Хаоса, которые стремятся захватить город.

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Стоит отметить, что консольный релиз Warhammer 40,000: Darktide назначен только на Xbox Series X | S. Игра на старте не выйдет на прошлом поколении приставок или на Playstation.