Первая леди США Джилл Байден появилась на обложке Harper's Bazaar и дала интервью: "Я женщина, которая любит работать"

Вадим Карасев

Первая леди США Джилл Байден, супруга американского президента Джо Байдена, появилась на обложке Harper's Bazaar и дала журналу интервью, в котором рассказала, как поддерживает своего супруга.





Джилл Байден

Пока Байден баллотировался на пост президента, Джилл продолжала много работать и преподавала английский язык в университете. Я женщина, которая любит работать, — говорит она о себе.









Первая леди США рассказала, что пережила тяжелые время, когда почувствовала себя зависимой после развода с первым мужем. Замуж в первый раз она вышла в 18 лет, а развод оказался очень болезненным. Я так верила в институт брака. Когда брак распался, мне было тяжело из-за этого.





После развода она оказалась в тяжелой финансовой ситуации: ей негде было жить и у нее не было денег. В то время она училась на курсах, чтобы поступить в университет. Ее родители предлагали ей вернуться домой, однако она отказалась. Эта ситуация очень повлияла на ее дальнейшую жизнь. Я знал, что никогда, никогда больше не поставлю себя в такое положение, когда у меня нет денег, чтобы быть одной. Об этом Джилл Байден всегда говорила своей дочери, а сейчас внушает своим внучкам. Я вдалбливала это своей дочери Эшли: будь независимой, будь независимой. И моим внучкам: вы должны быть в состоянии стоять на своих собственных ногах, — говорит она.





Первая леди США рассказала о том, что всегда старается поддерживать своего супруга. Я стараюсь поддерживать Джо, потому что не знаю, сколько людей говорит ему: "Это было здорово, это было просто блестяще". Я стараюсь быть для него этим человеком, — рассказала она.









Джилл Байден, профессор и преподаватель английского языка, вышла замуж за Джо Байдена в 1977 году, через пять лет после того, как он потерял первую жену и маленькую дочь в автокатастрофе. Двое сыновей Байдена выжили, однако один из них умер в 2016 году от онкологического заболевания, перед предвыборной кампанией Байдена. После смерти сына Байден отказался от участия в предвыборной гонке. В 1981 году у Джо и Джинн Байден появилась общая дочь Эшли.

Ксения Смирнова