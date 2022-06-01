Получать меры соцподдержки беззаявительно станет проще
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Получать меры соцподдержки беззаявительно станет проще

Получать меры соцподдержки беззаявительно станет проще

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Ольга Шульга



С помощью портала госуслуг россияне смогут передать реквизиты своих банковских счетов в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Соответствующие постановления Правительства вступают в силу 1 июня.

Эти сведения — если получатель соцподдержки даст согласие — в автоматическом режиме поступят в ведомства, предоставляющие данные услуги.

Информацию о перечислении денег также направят на портал госуслуг — не позднее рабочего дня, следующего за переводом. Если провести зачисление не удалось, орган или организация, предоставляющие меры социальной защиты в беззаявительном порядке, с помощью ЕГИССО направит на госуслуги уведомление о невозможности осуществить перевод.

Законы, вступающие в силу с 1 июня



Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#госуслуги #соцуслуги #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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