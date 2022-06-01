Получать меры соцподдержки беззаявительно станет проще

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Ольга Шульга

С помощью портала госуслуг россияне смогут передать реквизиты своих банковских счетов в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Соответствующие постановления Правительства вступают в силу 1 июня.

Эти сведения — если получатель соцподдержки даст согласие — в автоматическом режиме поступят в ведомства, предоставляющие данные услуги.

Информацию о перечислении денег также направят на портал госуслуг — не позднее рабочего дня, следующего за переводом. Если провести зачисление не удалось, орган или организация, предоставляющие меры социальной защиты в беззаявительном порядке, с помощью ЕГИССО направит на госуслуги уведомление о невозможности осуществить перевод.

Законы, вступающие в силу с 1 июня

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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