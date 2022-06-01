Пособия на детей и беременным вырастут после индексации прожиточного минимума

14:11 Автор: Наталия Васильева

Источник: ПФР

Пособия на детей от восьми до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплаты беременным женщинам увеличатся с 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума на 10%. Об этом сообщили в пресс-центре Пенсионного фонда.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации на 10% минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Индексация будет произведена с 1 июня.

Суммы пособий устанавливаются исходя из новой суммы прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, вырастет в среднем по России до 7,6 тысячи рублей в месяц (это 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Родители детей от восьми до 16 лет в зависимости от установленной им суммы пособия — 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка — с июня смогут получить выплаты в среднем размере от 6,75 тысячи до 13,5 тысячи рублей в месяц.

Первыми получателями повышенных выплат станут родители, которые оформят пособия в июне. Перечисление пособий произойдет в течение пяти рабочих дней после того, как будет принято положительное решение по заявлению родителя. «Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле», — уточнили в ПФР.





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Ежемесячные пособия Пенсионном фондом на сегодня установлены родителям 4,18 миллиона детей в возрасте от восьми до 17 лет, а также 163 тысячам беременных женщин.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова заявляла, что благодаря принятым мерам увеличатся доходы более 40% населения России. По ее мнению, это даст позитивный импульс поддержке внутреннего спроса и, соответственно, состоянию экономики.

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