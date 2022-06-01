Продюсер Fable: сокращение масштабов игры — это нормальная ситуация
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Продюсер Fable: сокращение масштабов игры — это нормальная ситуация

Продюсер Fable: сокращение масштабов игры — это нормальная ситуация


Несколько дней назад в сети появились новые слухи об игре Fable. Согласно этим слухам, проект все еще находится на ранней стадии разработки, испытывает сложности из-за движка ForzaTech и разработчикам пришлось пойти на сокращение его масштабов.

Похоже, что эти слухи действительно, в той или иной мере, соответствуют действительности. Сегодня старший продюсер Fable Эми Лоак отреагировала на слухи об изменениях масштаба игры. По ее словам, это нормальная практика для AAA-проекта:

Я хотела бы прояснить кое-что из области масштабов игр. Это нормальная, необходимая и здоровая часть разработки игр. Я могу гарантировать, что каждая игра уровня ААА, в которую вы когда-либо играли, будет регулярно подвергаться анализу во время разработки. Его цель состоит в том, чтобы убедиться, что команда сосредоточена на одном четком видении и может сделать проект за отведенное им время, не убивая себя. Игры с неправильным масштабированием часто имеют задержки и кранчи, которых мы должны стараться избегать, когда это возможно.

Отметим, что никаких комментариев о проблемах в использовании движка ForzaTech от сотрудников Playground Games пока не поступало.

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По материалам: newxboxone

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