Разработчики Sea of Thieves отложили старт 7 сезона более чем на месяц
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Разработчики Sea of Thieves отложили старт 7 сезона более чем на месяц

Разработчики Sea of Thieves отложили старт 7 сезона более чем на месяц


На прошлой неделе в Sea of Thieves стартовало заключительное приключение 6 сезона, решения игроков в котором должны повлиять на будущее игры. Приключение будет доступно до 9 июня, и примерно в это же время ожидалось окончание 6 сезона. Но, как сообщили разработчики, сезон будет продлен.

Похоже, что Rare не успевает с выпуском 7 сезона игры Sea of Thieves в срок. Они объявили, что обновлен счетчик в игре, который указывает на окончание сезона. Теперь старт 7 сезона в Sea of Thieves назначен на конец июля, а не на июнь, как предполагалось ранее.


Напомним, 7 сезон Sea of ​​Thieves должен дать игрокам новые способы игры и изменить систему прогресса в игре. На данный момент это все, что известно о новом сезоне, из ранее представленной дорожной карты.

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По материалам: newxboxone

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