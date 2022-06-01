Разработчики Sea of Thieves отложили старт 7 сезона более чем на месяц

Вадим Карасев





На прошлой неделе в Sea of Thieves стартовало заключительное приключение 6 сезона, решения игроков в котором должны повлиять на будущее игры. Приключение будет доступно до 9 июня, и примерно в это же время ожидалось окончание 6 сезона. Но, как сообщили разработчики, сезон будет продлен.

Похоже, что Rare не успевает с выпуском 7 сезона игры Sea of Thieves в срок. Они объявили, что обновлен счетчик в игре, который указывает на окончание сезона. Теперь старт 7 сезона в Sea of Thieves назначен на конец июля, а не на июнь, как предполагалось ранее.





Напомним, 7 сезон Sea of ​​Thieves должен дать игрокам новые способы игры и изменить систему прогресса в игре. На данный момент это все, что известно о новом сезоне, из ранее представленной дорожной карты.