Регина Тодоренко сбежала с Бали
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Регина Тодоренко сбежала с Бали

Регина Тодоренко сбежала с Бали
Ведущей Регине Тодоренко не понравилось на курорте. Телеведущая буквально на днях объявила о том, что прилетела в Индонезию для того, чтобы родить там второго ребенка. Ведущая искала спокойное и уединенное место, подальше от шумных мегаполисов и суеты. Однако прийти в медитативное состояние на Бали у Регины не получилось. Как выяснилось, накануне Регина, рискуя своим здоровьем, уехала рожать в другую страну.
Беременная Регина Тодоренко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Известно, что на дорогу она потратила рекордные 29 часов. Тодоренко призналась, что ей стало крайне сложно контролировать гормональные всплески, под действием которых она принимает спонтанные решения. Муж ведущей Влад Топалов находится рядом с ней, но, похоже, никак не может повлиять на её состояние. «Мы на месте! Когда рожу, обязательно расскажу вам длинную историю моих гормональных всплесков и спонтанных решений», — пообещала Регина.  Напомним, что еще в апреле Регина собиралась рожать в России и для этого ходила с мужем на курсы по гипнородам. Однако из-за навалившегося стресса и последовавших за этим тревожных предупреждений врачей она решила изменить планы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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