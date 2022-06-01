Родительские субботы в июне 2022 года

Вадим Карасев

Родительские субботы — это поминальные дни. В православии есть несколько важных поминальных дней в году, в которые существует ряд особых традиций. Эксперты рассказали, какие родительские субботы будут в июне.

В принципе, каждую субботу в церкви поминают усопших. Среди этих дне есть особенные. Именно о таком дне пойдет речь в этой статье, ведь в июне нас ждет самый важный поминальный день в году, приуроченный к празднику Троицы — одному из двенадцати самых важных.

Троицкая родительская суббота

Этот поминальный день намечен на 11 июня. Он является одним из самых древних и самых важных в церковном календаре. Он связан напрямую с праздником Троицы. В этот день в сила Святого Духа помогает искупить свои грехи всем, кого рядом с нами нет. Все умершие люди могут помолиться Господу и попросить его об искуплении их грехов, о милости его для нас с вами — для живущих людей.

Вот главная молитва на этот день: «Упокой, Боже, души рабов твоих, усопших отцов, братьев и прочих родных по плоти, и всех своих в вере, ибо о них вспоминаем мы сегодня».

В этот день принято посещать очень важную церковную службу, а также посещают кладбища. На них принято сажать цветы, молиться. В целом в этот день принято говорить об усопших только хорошее. Старайтесь вспоминать тех, кого с нами нет только добрым словом. Возможно, это лучший день для того, чтобы забыть о былых обидах и негативе.

Согласно церковному уставу, этот день является так называемой вселенской родительской субботой. Церковнослужители 11 июня будут молиться обо всех ранее живших на Земле людях. Также только эта родительская суббота привязана к двунадесятому празднику.

Чего нельзя и что можно делать 11 июня

В такие дни лучше не гадать и не заниматься народными обрядами. Церковь это категорически не приветствует.

В Троицкую родительскую субботу можно и даже нужно посещать могилы близких. В это дни они слышат наши слова и мысли. Души погибших родственников впитывают в себя нашу любовь и доброту.

Считается, что в эту родительскую субботу нужно обязательно посетить могилы близких людей. Если в остальные поминальные дни этого можно не делать, то в эту желательно все же найти время.