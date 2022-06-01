Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

Тема: Военная операция на Украине

22:58 Автор: Руслан Грудцинов

Источник: Минобороны

Россия со 2 марта доставила на Украину 25 тысяч 44 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Всего проведено 1087 гуманитарных акций, в том числе шесть за последние сутки в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 391,9 тонны гуманитарной помощи.

В среду проводятся пять гуманитарных акций в ДНР, Харьковской и Херсонской областях в ходе которых население получит 428,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») в конце мая посетил село Верхнеторецкое Донецкой области с гуманитарной миссией. В ходе визита парламентарий пообщался с местными жителями и выяснил, с чем им пришлось столкнуться.





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#Донбасс #Украина

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