Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину более 25 тысяч тонн гуманитарных грузов

Тема: Военная операция на Украине


22:58  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: Минобороны



Россия со 2 марта доставила на Украину 25 тысяч 44 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Всего проведено 1087 гуманитарных акций, в том числе шесть за последние сутки в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению передано 391,9 тонны гуманитарной помощи.

В среду проводятся пять гуманитарных акций в ДНР, Харьковской и Херсонской областях в ходе которых население получит 428,3 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») в конце мая посетил село Верхнеторецкое Донецкой области с гуманитарной миссией. В ходе визита парламентарий пообщался с местными жителями и выяснил, с чем им пришлось столкнуться.


Читайте также:

• В Донбассе ждут волонтеров из России • Гутенев передал около 120 тонн помощи для беженцев из Донбасса



#Донбасс #Украина

Ещё материалы: Виталий Милонов


187
Владимир Джабаров: Насколько успешными будут переговоры по Украине, решается сегодня на полях сражений 29.04.2022
СК возбудил дело по факту обстрела военными ВСУ жилых кварталов в Донецке 30.04.2022
Шойгу: Мариуполь находится под контролем Российской армии 04.05.2022
Круизные компании хотят избавить от налогов 07.05.2022
# В мире / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 2 июня 2022 года
Лунный день сегодня 2 июня 2022 года
Анонсирован ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсирован ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun для Xbox One и Xbox
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже 13 сентября
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже
5 популярных фраз, которым мало кто верит
5 популярных фраз, которым мало кто верит
9 лайфхаков, которые помогут быстро упокоить нервы
9 лайфхаков, которые помогут быстро упокоить нервы
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с
Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers
Мировая премьера: представлен геймплей Sonic Frontiers
Игра Knockout City теперь доступна бесплатно на приставках Xbox
Игра Knockout City теперь доступна бесплатно на приставках Xbox
13 сериалов лета: что смотреть в сети
13 сериалов лета: что смотреть в сети
У Насти Ивлеевой требуют сотни миллионов
У Насти Ивлеевой требуют сотни миллионов
Лариса Гузеева опубликовала архивный кадр и призналась, что для нее самое важное
Лариса Гузеева опубликовала архивный кадр и призналась, что для нее
Какое ты дикое животное?
Какое ты дикое животное?

Топ на сегодня

Родительские субботы в июне 2022 года
Родительские субботы в июне 2022 года
Филипп Киркоров желает выглядеть моложе
Филипп Киркоров желает выглядеть моложе
Филипп Киркоров лишился концертов
Филипп Киркоров лишился концертов
Наташа Королева рассказала о сыне, который начал самостоятельную жизнь
Наташа Королева рассказала о сыне, который начал самостоятельную жизнь
Макс Барских думает, что русские дураки придут к нему на концерт
Макс Барских думает, что русские дураки придут к нему на концерт

Еще по теме

МО: Центр по примирению в Сирии провел 36 гуманитарных акций за месяц
Жители Сирии получили более 300 тонн гумпомощи за последние сутки
В Приморье за сутки доставлено свыше 27 тонн гуманитарных грузов
РФ доставила более 5 тонн гуманитарной помощи в Сирию