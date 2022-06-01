Saint Kotar выйдет на Xbox и Playstation в октябре этого года
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Saint Kotar выйдет на Xbox и Playstation в октябре этого года

Saint Kotar выйдет на Xbox и Playstation в октябре этого года


Разработчики из студии Red Marty Entertainment объявили о планах выпустить в этом году на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch игры Saint Kotar. Игра появится на консолях 14 октября 2022 года, в октябре прошлого года проект вышел на PC в Steam.

Saint Kotar — это психологический хоррор в жанре point and click. В игре предстоит столкнуться с мистикой и оккультным колдовством, стараясь разгадать ужасы небольшого хорватского городка. Saint Kotar предлагает множество концовок и влияние решений игроков на сюжет.

Игра Saint Kotar была хорошо встречена на PC любителями жанра point and click, вскоре проект будет доступен и на консолях.


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По материалам: newxboxone

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