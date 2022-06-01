Сергей Лазарев инкогнито помогает жителям Донбасса

Певец Сергей Лазарев решил помочь покалеченным детям. Оказывается, артист тихо и без сообщений в соцсетях и СМИ оказывает помощь пострадавшим детям в Донбассе. Об этом сообщил телеграм-канал «Александр Герес».Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В настоящий момент певец прислал необходимые вещи, костыли и игрушку 13-летней девочке Насте. Она потеряла ногу и нуждается в длительном и дорогостоящем лечении. Сергей услышал ее историю и не смог остаться равнодушным. Далее Настю направят в Москву на дальнейшее лечение, протезирование и курс восстановления, где Сергей Лазарев возьмет над ней шефство. Также артист выразил желание помочь двум другим ребятам.