Сергей Лазарев инкогнито помогает жителям Донбасса
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Сергей Лазарев инкогнито помогает жителям Донбасса

Сергей Лазарев инкогнито помогает жителям Донбасса
Певец Сергей Лазарев решил помочь покалеченным детям. Оказывается, артист тихо и без сообщений в соцсетях и СМИ оказывает помощь пострадавшим детям в Донбассе. Об этом сообщил телеграм-канал «Александр Герес».
Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В настоящий момент певец прислал необходимые вещи, костыли и игрушку 13-летней девочке Насте. Она потеряла ногу и нуждается в длительном и дорогостоящем лечении. Сергей услышал ее историю и не смог остаться равнодушным. Далее Настю направят в Москву на дальнейшее лечение, протезирование и курс восстановления, где Сергей Лазарев возьмет над ней шефство. Также артист выразил желание помочь двум другим ребятам.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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