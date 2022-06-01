Серверы Super Bomberman R Online на Xbox закрывают в этом году
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Серверы Super Bomberman R Online на Xbox закрывают в этом году

Серверы Super Bomberman R Online на Xbox закрывают в этом году


Издательство Konami в мае прошлого года выпустило игру Super Bomberman R Online на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC, до этого проект в течение нескольких месяцев был эксклюзивом Stadia. Похоже, что выход игры на новых платформах не помог ей стать популярной — сегодня было объявлено о скором закрытии серверов Super Bomberman R Online.

На всех платформах, в том числе на Xbox, серверы Super Bomberman R Online будут закрыты в этом году — 1 декабря 2022 года. А уже с сегодняшнего дня, 1 июня 2022 года, игроки не смогут приобретать в Super Bomberman R Online монеты и наборы. Напомним, что сама игра является условно-бесплатной.

Super Bomberman R Online

Сбрасывайте бомбы, собирайте усиления и отжигайте в SUPER BOMBERMAN R ONLINE!
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Разработчики с анонсом закрытия серверов Super Bomberman R Online заявили, что уже работают над новыми проектами по серии Bomberman, но пока без подробностей.

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По материалам: newxboxone

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Серверы Super Bomberman R Online на Xbox закрывают в этом году
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