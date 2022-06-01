Следить за потоками мусора собираются с помощью новой государственной системы

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Евгения Филиппова

В федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов соберут сведения о схемах потоков мусора, полигонах, мусороперерабатывающих заводах и другие данные, касающиеся обращения с отходами, чтобы оптимизировать расходы на их транспортировку. Постановление Правительства, которое регулирует создание, развитие и эксплуатацию системы, вступает в силу 1 июня.

В системе соберут информацию, например, о том, где образуется мусор и находятся контейнерные площадки, о потоках отходов и балансе количества образованного, утилизированного и захороненного мусора. Также в ней должны будут учитывать тарифы на вывоз отходов и нормативы его накопления, фиксировать данные измерений объемов мусора и договоры, заключенные в сфере обращения с ТКО. Кроме того, в системе будут храниться сведения обо всех полигонах, сортировочных центрах и заводах, которые перерабатывают и утилизируют мусор.

Как отметили на сайте Минприроды, система позволит учесть количество отходов, мощности заводов, а в конечном счете — оптимизировать расходы на транспортировку отходов.

Законы, вступающие в силу с 1 июня

У федеральной схемы будет электронная модель, которая должна обеспечить решение задачи оптимизации таких расходов. Общедоступную часть системы разместят на ее сайте.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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