Следить за потоками мусора собираются с помощью новой государственной системы
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Следить за потоками мусора собираются с помощью новой государственной системы

Следить за потоками мусора собираются с помощью новой государственной системы

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Евгения Филиппова



В федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов соберут сведения о схемах потоков мусора, полигонах, мусороперерабатывающих заводах и другие данные, касающиеся обращения с отходами, чтобы оптимизировать расходы на их транспортировку. Постановление Правительства, которое регулирует создание, развитие и эксплуатацию системы, вступает в силу 1 июня.   

В системе соберут информацию, например, о том, где образуется мусор и находятся контейнерные площадки, о потоках отходов и балансе количества образованного, утилизированного и захороненного мусора. Также в ней должны будут учитывать тарифы на вывоз отходов и нормативы его накопления, фиксировать данные измерений объемов мусора и договоры, заключенные в сфере обращения с ТКО. Кроме того, в системе будут храниться сведения обо всех полигонах, сортировочных центрах и заводах, которые перерабатывают и утилизируют мусор.

Как отметили на сайте Минприроды, система позволит учесть количество отходов, мощности заводов, а в конечном счете — оптимизировать расходы на транспортировку отходов.

Законы, вступающие в силу с 1 июня


У федеральной схемы будет электронная модель, которая должна обеспечить решение задачи оптимизации таких расходов. Общедоступную часть системы разместят на ее сайте.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#мусор #цифровизация


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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