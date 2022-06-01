Слух: Biomutant уже скоро обновят до консолей Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





В конце мая 2021 года состоялся релиз игры Biomutant. Несмотря на то, что консоли нового поколения уже были доступны к тому моменту, проект вышел в релиз без оптимизации до Xbox Series X | S и Playstation 5. Тем не менее, разработчики сразу заявляли, что у них в планах апдейт Biomutant до новых приставок.

Ходили слухи, что выход обновления могли отменить из-за не самых лучших продаж игры. Но, похоже, что разработка оптимизации Biomutant до Xbox Series X | S и Playstation 5 просто заняла у создателей игры больше года. Сегодня на Reddit появилась информация, что версия Biomutant для Playstation 5 была опубликована на серверах Playstation Network. Это может указывать на скорых выход обновления для новых консолей.

Отметим, что ранее тот же пользователей Reddit, который сегодня поделился данными о Biomutant, обнаруживал информацию о добавлении в Playstation Network классических игр Playstation, попавших, в итоге, в обновленную подписку Playstation Plus. Исходя из этого, его информацию можно считать довольно надежной, а значит, обновление Biomutant уже близко к релизу.