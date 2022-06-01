СМИ: За агрессивное вождение предложили штрафовать или лишать прав на год

13:35 Автор: Наталия Васильева

Умышленное опасное вождение предлагается наказывать штрафом в размере 5 тысяч рублей, а повторное правонарушение — штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишением прав сроком на год. Соответствующий законопроект готовит к внесению на рассмотрение Госдумы председатель Комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Об этом сообщает газета «Известия».

В апреле 2021 года Нилов заявлял, что необходимо ввести ответственность за агрессивное вождение, при этом должна быть видеофиксация, доказывающая такое поведение водителя и умысел. Он отметил, что законопроект в первом чтении был принят несколько лет назад и понятие опасного вождения было введено в ПДД, но вопрос застопорился. Нилов попросил профильный комитет ускорить рассмотрение законопроекта во втором чтении.

«Полагаем, что агрессивное вождение, то есть совершение водителем в течение относительно короткого периода времени совокупности различных противоправных действий, может совершаться только умышленно. То есть при осознании противоправного характера своих действий, предвидении их вредных последствий, желании их наступления либо безразличного к ним отношения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту (документ имеется в распоряжении газеты).

Быть безаварийным водителем станет выгоднее

Как уточняется в документе, видеозаписи с демонстрацией такой манеры вождения часто выкладывают в социальные сети, при этом «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам».

По данным разработчиков законопроекта, по вине таких водителей совершается до 80% ДТП. Сейчас ответственность за умышленное агрессивное вождение не установлена, в связи с этим предлагается дополнить главу 12 КоАП РФ новой статьей — 12.18, которая установит административную ответственность «за умышленное опасное (агрессивное) вождение», отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает штраф за подобное вождение в размере 5 тысяч рублей, а при повторном правонарушении — в размере 5-10 тысяч рублей или лишение прав на срок до одного года.

По словам Нилова, в России необходимо ввести ответственность за агрессивное вождение по аналогии с международной практикой. При этом необходимо доказать умысел в действиях водителя, второе — должна быть обязательная видеофиксация правонарушения, третье — решение по установлению вины должен принимать только суд.





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