Sony: Выпускать AAA-игр в подписке в день релиза слишком рисковано

Вадим Карасев





Несколько месяцев назад команда Playstation представила свой аналог подписки Game Pass. В обновленных вариантах подписки Playstation Plus игроки тоже получают доступ к большой библиотеке игр — на старте это порядка 200 проектов на уровне Extra и 250 на уровне Deluxe.

Одно из ключевых отличий подписки Playstation Plus на новых уровнях от подписки Game Pass — это отсутствие новинок Sony на старте. Как известно, Microsoft добавляет все игры внутренних студий в Game Pass сразу после релиза, тогда как Sony решила так не делать. В разговоре с инвесторами один из руководителей Playstation Джим Райан попытался объяснить, с чем связано решение японской компании: