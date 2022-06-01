Sony: Выпускать AAA-игр в подписке в день релиза слишком рисковано
Несколько месяцев назад команда Playstation представила свой аналог подписки Game Pass. В обновленных вариантах подписки Playstation Plus игроки тоже получают доступ к большой библиотеке игр — на старте это порядка 200 проектов на уровне Extra и 250 на уровне Deluxe.
Одно из ключевых отличий подписки Playstation Plus на новых уровнях от подписки Game Pass — это отсутствие новинок Sony на старте. Как известно, Microsoft добавляет все игры внутренних студий в Game Pass сразу после релиза, тогда как Sony решила так не делать. В разговоре с инвесторами один из руководителей Playstation Джим Райан попытался объяснить, с чем связано решение японской компании:
Мы находимся сейчас в благоприятном цикле, когда успех позволил инвестировать, что привело к еще большему успеху, что позволяет нам инвестировать больше и, надеюсь, приведет к еще большему успеху. Это благотворный цикл. Мы считаем, что если бы мы перешли к другой модели, которая включала бы размещение наших игр AAA в службе подписки в первый же день, мы сильно рисковали бы нашим текущим удачным циклом. Потенциально, он может быть из-за этого сломан. Мы определенно считаем, что это не в интересах игроков Playstation. Таково наше мнение по этому конкретному вопросу.