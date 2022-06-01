Стас Костюшкин считает, что Монеточка кинула всех

Певец Стас Костюшкин высказался о сбежавшей певице. Артист прокомментировал отъезд в Латвию популярной среди молодежи певицы Монеточки, которая так и не погасила перед ним долг. «Я так понял, что певица Монеточка уехала в Латвию и открестилась не только от меня, но и от всех россиян вообще. Простила всем, кому должна», сказал Стас Костюшкин. Как отметил Костюшкин, для него проблема вообще-то не в деньгах, которые, безусловно, должна ему Монеточка. Ему было важно победить исполнительницу в суде.Стас Котюсшкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В то же время Костюшкину обидно, что есть исполнители, которые не спрашивают разрешения и перепевают чужие песни. При этом отказываются договариваться, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Монеточка в свое время исполнила песню «Мама, я не зигую», которая как две капли воды похожа на хит музыканта «Женщина, я не танцую». По решению суда за плагиат Монеточка должна выплатить Костюшкину 500 тысяч рублей.