Сын Владимира Жириновского полностью открестился от отца
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Сын Владимира Жириновского полностью открестился от отца

Сын Владимира Жириновского полностью открестился от отца
Как сообщает пресса, сын покойной политика Владимира Жириновского, Игорь сменил фамилию, имя и отчество.   Еще во время болезни Владимира Жириновского многие стали говорить, что его сын Игорь Лебедев займет место отца. Только вот сам наследник уже несколько лет конфликтовал с лидером ЛДПР. Как уже сообщалось ранее, сын Жириновского теперь не Игорь Лебедев, а Давид Гарсия. Журналистам удалось раздобыть и другие документы, которые свидетельствуют — мужчина поменял еще и отчество, стал Александровичем. Сам наследник знаменитого политика не комментирует свое решение — его телефон уже несколько недель находится вне зоны доступа. Публично он тоже не выходил на связь, его не было даже на похоронах Владимира Вольфовича. От него прислали только траурный венок с надписью: «Давай помиримся», сообщает Telegram-канала Baza.
Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Многие связывают такое поведение Лебедева с ссорой с отцом, которая случилась три года назад. Тогда Жириновский задумался о преемнике и даже называл им старшего сына. Но, как утверждают источники, быстро понял: если Игорь займет его место, то быстро развалит партию. Недавно на пост главы ЛДПР выбрали Леонида Слуцкого. В Сети гадают, почему же Лебедев сменил имя и фамилию, да еще и на такое экзотическое. Самое вероятное объяснение этой истории — бизнес-интересы в Испании. Якобы еще несколько лет назад Игорь Владимирович стал развивать там несколько проектов, а с фамилией Гарсия, очень распространенной в стране, это сделать легче. Кроме того, на сына Жириновского наложены санкции еще в 2014 году. Смена фамилии поможет ему обойти проблемы и даст возможность заново строить компании. Отметим, что Владимир Вольфович умер 6 апреля после нескольких недель борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом. Несмотря на то, что сделал несколько прививок, в феврале политик заразился и был доставлен в столичную клинику, но так и не смог выкарабкаться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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