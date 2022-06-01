Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
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Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц

Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц


Поставки микропроцессорной техники в обе страны с территории Тайваня запрещаются только в том случае, если выполняется хотя бы одно из трёх условий:

* Достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит;

* Тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц (именно мегагерц);

* Один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с.

Дополнительно введено ограничение по конструктивному исполнению: одобренные к отгрузке в РФ и РБ микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Кроме того, с Тайваня нельзя будет поставлять в указанные страны отдельные виды литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем. Полупроводниковая продукция отвечает за 32% всего тайваньского экспорта, и весьма символично, что в число крупнейших импортёров входит Китай – на данном направлении никаких подобных ограничений не предусмотрено.
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По материалам: Sivator

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