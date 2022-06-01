Take-Two согласна с Sony, что выпускать игры в подписке в первый день не имеет смысла
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Take-Two согласна с Sony, что выпускать игры в подписке в первый день не имеет смысла

Take-Two согласна с Sony, что выпускать игры в подписке в первый день не имеет смысла


Игровые издательства в последнее время все активнее высказывают свои позиции по сервисам подписки. Чем больше становится таких сервисов подписок на игры, тем больше игроков интересует, могут ли появиться на релизе те или иные проекты в этих самых сервисах.

Компания Sony на днях, в очередной раз, ясно дала понять, что она в подписку Playstation Plus не будет добавлять свои игры, поскольку это слишком рискованно. Похоже, что Take-Two придерживается того же мнения. В рамках интервью GamesIndustry.biz Штраус Зелник, руководитель Take-Two, заявил, что добавлять игры в подписочные сервисы в день релиза не имеет смысла:

Мы поддерживали различные службы подписки, и мы рады этому. Мы скептически относимся к тому, чтобы продукты для передовых консолей были доступны в день релиза по подписке.

Для нас это не имеет никакого смысла. С экономической точки зрения мы не думаем, что потребители готовы платить за это — зачем им это? И мы не можем позволить себе перевернуть наш бизнес с ног на голову так, чтобы это не имело экономического смысла.

Поэтому всегда должно быть пересечение между тем, что хочет потребитель, и тем, что может сделать издатель, и, по нашему мнению, нет смысла делать это для передовых проектов. Я думаю, Sony в некоторой степени с нами согласна, потому что они так сказали.

Вместе с тем, Зелник отметил, что при большом успехе подписок и появлении потенциальной выгоды для Take-Two — он не исключает вероятность, что поменяет свое мнение:

Но компания не действует, основываясь на мнении одного человека, в том числе и на моем. И если это будет иметь смысл, мы будем поддерживать услуги по подписке, если это то, чего хочет потребитель, мы будем там.

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По материалам: newxboxone

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