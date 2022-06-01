Татьяна Васильева получила удар исподтишка

Актриса Татьяна Васильева в шоке от заявлений в ее адрес. Недавно директор Театра Вахтангова Кирилл Крок призвал Ефима Шифрина отказаться от гастролей с Татьяной Васильевой, назвав актрису «нерукопожатной в театральном сообществе». Татьяна Васильева жестко ответила на оскорбление. «Это удар сзади. Так ударяют не то чтобы подонки, но неприличные люди. Это своего рода месть за то, что я имею свое мнение. А вообще, по большому счету я та кошка, которую не интересует, что о ней думают мыши… Для меня неожиданно, что таким образом действуют через партнеров, и это касается уже непосредственно работы, которой и так немного в последнее время. Я не знаю, как на это будут реагировать мои партнеры», — заявила «Абзацу» Васильева.Татьяна Васильева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Татьяна Васильева — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 75 лет. Актриса, которая недавно отметила юбилей, находится в великолепной физической форме. В спектакле «Танцуй со мной» Ефим Шифрин и Татьяна Васильева играют двух одиноких чудаков, для которых занятия танцами – единственная отдушина на склоне лет. В отличие от своих персонажей, оба актера восхищают своей спортивной формой и пластичностью. Во время действия актриса с легкостью закидывает ногу на плечо партнеру, зрители замирают, а Шифрин рукой растягивает актрису в вертикальный шпагат. Актриса старается всеми способами сохранить молодость — в том числе и прибегает к пластике. Она несколько раз делала подтяжку лица, увеличивала губы и бюст, делала липосакцию и другие операции.