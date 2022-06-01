Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge выйдет 16 июня, по данным магазина Playstation
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge выйдет 16 июня, по данным магазина Playstation

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge выйдет 16 июня, по данным магазина Playstation


Ожидаемая игра в жанре beat ’em up по вселенной Черепашек-Ниндзя может быть ближе к релизу, чем многие предполагали. Речь идет о проекте Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, который анонсировали в начале прошлого года, после чего он собрал немало восторженных отзывов от журналистов и игроков.

В Playstation Store пользователь Twitter, который следит за обновлениями базы данных магазина, обнаружил дату релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — 16 июня 2022 года.


Стоит отметить, что это может быть просто заполнитель, но зачастую подобные находки подтверждают реальные даты выхода игр. Напомним, скоро начнутся летние игровые презентации, где и могут объявить дату релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.


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По материалам: newxboxone

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