Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge выйдет 16 июня, по данным магазина Playstation

Вадим Карасев





Ожидаемая игра в жанре beat ’em up по вселенной Черепашек-Ниндзя может быть ближе к релизу, чем многие предполагали. Речь идет о проекте Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, который анонсировали в начале прошлого года, после чего он собрал немало восторженных отзывов от журналистов и игроков.

В Playstation Store пользователь Twitter, который следит за обновлениями базы данных магазина, обнаружил дату релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge — 16 июня 2022 года.





Стоит отметить, что это может быть просто заполнитель, но зачастую подобные находки подтверждают реальные даты выхода игр. Напомним, скоро начнутся летние игровые презентации, где и могут объявить дату релиза Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

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