Турчак: Законопроект о защите боевых выплат от списания за долги внесут на этой неделе

09:52 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Законопроект, вносящий поправки о защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим планируется внести в Госдуму уже на этой неделе. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает РИА Новости.

В конце мая Турчак анонсировал поправки о защите боевых выплат от списания за долги. По его словам, сейчас выплаты солдат и офицеров, получаемые за выполнение боевых задач, в том числе в ходе спецоперации, могут быть списаны кредиторами.

«Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим. Внесем их в Госдуму уже на этой неделе», — заявил сенатор.





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Он также подчеркнул, что партия анализирует региональные меры поддержки военнослужащих. Они будут обобщены и в ближайшее время представлены поправками в действующее федеральное законодательство, добавил Турчак.

Ранее член Комитета Госдумы по финансовому рынку Вячеслав Макаров заявил, что нужно максимально обеспечить российских военнослужащих дополнительными мерами социальной поддержки и гарантировать помощь им и их родственникам. Эти вопросы находятся на особом контроле в Госдуме.

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