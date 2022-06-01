У Насти Ивлеевой требуют сотни миллионов
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У Насти Ивлеевой требуют сотни миллионов

У Насти Ивлеевой требуют сотни миллионов
На ведущую Настю Ивлееву подали в суд. Не так давно Настя Ивлеева запустила в социальных сетях спортивный онлайн-курс — цикл тренировок, задача которого помочь поддержать физическое состояние людей и сделать их более спортивными. Но не все остались довольны идеей блондинки. Сообщается, что в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило заявление от тренера с десятилетним опытом работы Виталия Гудкова. Предыстория иска такова: мужчина приобрел спортивный курс Ивлевой «Лютый флекс», пройдя который, решил подать жалобу: мол, тренировки вредны для здоровья. Кроме того, Гудкова возмутило то, что несколько видеоуроков теледива дает, попивая вино.
Настя Ивлеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Анастасия Ивлеева в своем марафоне занимается пропагандой нездорового образа жизни и алкоголя, что может нанести вред всем пользователям продукта, независимо от того, пройден ли тот полностью», — пишет истец в заявлении. В итоге, тренер с десятилетним опытом работы, проанализировав проект Ивлеевой, пришел к выводу, что автор некомпетентен и не может гарантировать эффективность марафона. Узнав о том, что на своем проекте Настя заработала 253 миллиона рублей, Виталий решил потребовать... 250 миллионов. «Считаю указанную сумму разумной и обоснованной. После ее получения планирую потратить на благотворительность и пропаганду здорового образа жизни», — написал Гудков. В качестве сопроводительных документов он приложил квитанцию об отправке иска ответчику, а также электронную квитанцию о покупке, датированную 26 мая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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