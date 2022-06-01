В Assassin’s Creed Origins появится 60 FPS на Xbox Series X | S уже 2 июня

Вадим Карасев





Долгожданное обновление для игры Assassin’s Creed Origins, которое добавит в нее поддержку 60 FPS на Xbox Series X | S и Playstation 5, выйдет уже на этой неделе. Разработчики объявили, что 2 июня игроки получат патч, который улучшит работу проекта на приставках нового поколения.

Таким образом, игра Assassin’s Creed Origins будет улучшена до новых консолей незадолго до попадания в Game Pass. Напомним, что проект добавят в подписку на следующей неделе — 7 июня.

Кроме поддержки 60 FPS для Assassin’s Creed Origins с выходом патча больше не заявлены улучшения. Напомним, в августе прошлого года разработчики похожим образом улучшили Assassin’s Creed Odyssey на Xbox Series X | S.