Звезду сериала "Хор" Мэттью Моррисона уволили из телешоу за флирт с участницей. В сети вспомнили о "проклятии сериала"
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Звезду сериала "Хор" Мэттью Моррисона уволили из телешоу за флирт с участницей. В сети вспомнили о "проклятии сериала"

Звезду сериала "Хор" Мэттью Моррисона уволили из телешоу за флирт с участницей. В сети вспомнили о "проклятии сериала"

Актера Мэттью Моррисона, известного по сериалу "Хор", уволили из телешоу "Ты думаешь, ты можешь станцевать?", где он был одним из членов жюри, —  и в сети снова заговорили о проклятии, которое якобы преследует всех участников "Хора".

Как пишет People, одна из участниц телешоу рассказала продюсерам, что Моррисон заигрывал с ней: актер связался с ней в соцсетях и флиртовал с ней в переписке. Она отметила, что между ними ничего не было, и они никогда не встречались. После внутреннего расследования продюсеры решили, что в своих сообщениях Моррисон "перешел черту" и уволили его:Возможность быть судьей этого телешоу была для меня невероятной честью. Поэтому я с глубочайшим сожалением сообщаю вам, что покидаю шоу, — написал в соцсетях сам Моррисон.

Членом жюри актер стал в 2018 году, а до этого несколько раз участвовал в шоу: в 2008 году он занял второе место.

Ситуацию активно обсуждают в твиттере (запрещен в РФ), ведь этот инцидент стал новым скандалом в череде неприятностей, которые преследуют участников сериала "Хор". Уже трое актеров сериала погибли: Кори Монгейт скончался после передозировки наркотиков в 2013 году; Ная Ривера утонула два года назад (актриса успела спасти своего маленького сына, однако сама не справилась с течением); Марка Саллинга обвинили в педофилии, после чего актер покончил с собой в 2018 году.


Мэттью Моррисон в сериале "Хор"
Ная Ривера в сериале "Хор"


Лиа Мишель и Кори Монгейт в сериале "Хор"


Марк Саллинг в сериале "Хор"
Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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