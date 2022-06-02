Анонсирован хоррор Charon’s Staircase для Xbox One и Xbox Series X | S
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Анонсирован хоррор Charon’s Staircase для Xbox One и Xbox Series X | S

Анонсирован хоррор Charon’s Staircase для Xbox One и Xbox Series X | S


Команда Indigo Studios анонсировала новый проект — игру Charon’s Staircase. Это хоррор от первого лица, который выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. Выход проекта назначен на октябрь, пока без точной даты.

События игры развернутся в 1970-х годах в Центральной Европе. В описании игры говорится следующее:

Вы играете за агента под кодовым именем «Десмонд», посланного Министерством, которому поручено найти и уничтожить секретные документы из поместья Ок-Гроув, раскрывающие ужасающие действия, имевшие место в прошлом. Однако ваше путешествие приводит вас к неприятному и ужасному открытию — проекту «Альфа».

Пока есть только небольшой тизер Charon’s Staircase, который можно посмотреть ниже.


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По материалам: newxboxone

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