ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями

Марина Новикова сообщила, что ее избил бывший муж. Женщина обратилась за помощью к медикам. Женщина заявила, что ее избил бывший супруг. Специалисты диагностировали у пострадавшей ушибы колена и тазобедренного сустава. Комментировать неприятную ситуацию Марина отказалась. Однако, как говорят источники, жертва нападения получила серьезные травмы из-за экс-супруга. «В ККБ №1 обратилась 47-летняя гражданка, у нее были диагностированы ушибы правого колена и тазобедренного сустава. По словам пациентки, она была избита бывшим мужем по месту жительства в деревне Жуковка», — сообщили инсайдеры «КП». В элитном поселке Жуковка действительно есть участок, который принадлежит семье Олега Новикова. Мужчина является президентом издательской группы «Эксмо-АСТ», которая печатает многих известных авторов таких, как Борис Акунин, Дарья Донцова, Татьяна Устинова и других. 53-летний миллиардер не любит распространяться о личной жизни. Известно лишь, что его нынешнюю супругу зовут Инна. Вместе они воспитывают четверых детей. Женщина сторонится публичности, поэтому ее едва можно увидеть с мужем на светских мероприятиях. Семья Новикова живет в роскошном особняке на Рублевке. Поместье получило широкую известность, благодаря необычной форме — дом выполнен в виде цветка. Обошелся он бизнесмену в 3 миллиарда. Дизайном занимались Александр Эрман и немецкая студия J. Mayer H.