ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть

Победительница шоу Елены Ясевич не смогла предотвратить свою смерть. Накануне СМИ сообщили печальную новость о смерти победительницы 12 сезона «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич. Обладательнице главного приза мистического телешоу было 43 года. Прежде она ни разу не рассказывала о проблемах со здоровьем, хотя, как утверждают её друзья, ситуация давно стала очень серьезной. Здоровье медиума подорвала коронавирусная инфекция. Ясевич болела ковидом дважды и после второго заражения у неё развились серьезные осложнения. «Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются — на дом приехала скорая, сделали капельницу, все обошлось», — рассказали в окружении Ясевич, цитирует «Стархит». Друзья говорят, что Елена обращалась за помощью только в критических ситуациях. Она пропускала приемы врачей и была уверена, что справится с болезнью без их участия. К критике знакомых, настаивающих, что ей нужно лечение, она не прислушивалась. «На днях случился повторный приступ, такой же сильный как в первый раз. Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали», — говорят о смерти Ясевич. Прощание с Еленой пройдет в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Говорят, что проститься с победительницей шоу собирается прийти рекордное количество поклонников и друзей.