Для Assassin’s Creed Origins бесплатно по Game Pass игроки получат набор за $9,99

Вадим Карасев





Как ранее было объявлено, 7 июня к подписке Game Pass присоединится игра Assassin’s Creed Origins. Это ожидаемое пополнение коллекции, и Microsoft готова порадовать подписчиков игрового сервиса не только самой игрой, но и приятным бонусом.

По подписке Game Pass Ultimate с 7 июня игрокам будет доступен бесплатно набор Assassin’s Creed Origins — Deluxe Pack. Этот набор включает в себя:

Задание «Морское сражение».Набор «Пустынная кобра» (1 костюм, 2 легендарных оружия, 1 легендарный щит и 1 ездовое животное).3 очка способностей.

Обычная стоимость такого набора — $9,99, но по Game Pass Ultimate его можно будет забрать бесплатно.