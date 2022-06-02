Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра мультика

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как два его сына и приемная дочь смотрят телевизор. Дмитрий Шепелев поделился фото, на котором видны лишь макушки его троих детей, сидящих на диване и занятых просмотром телевизора. «Есть третий зритель», — подписал снимок телеведущий, растроганный до глубины души увиденной картиной.Дети Дмитрия Шепелева - Тихон, Платон и Лада Интернет-пользователей тоже умилил кадр, и они логично предположили, что Дмитрий наслаждается ролью многодетного отца и это его «самые любимые макушки». Напомним, телеведущий пять лет назад познакомился с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара встретилась в детском саду, куда они водили детей. Шепелев рассказывал, что в какой-то мере их свели Платон с Ладой, ставшие близкими друзьями. Влюбленные долгое время скрывали свой роман от посторонних, но правда всплыла наружу, когда они решили жить вместе, а вскоре Тулупова забеременела и подарила Дмитрию еще одного наследника. Младшего сына, в отличие от старшего, Шепелев не скрывает от публики и с удовольствием делится семейными кадрами с Тихоном, который растет поразительно похожим на отца и своего старшего брата, рожденного Жанной Фриске. Смог Дмитрий найти общий язык и с падчерицей – дочерью Тулуповой от первого брака. Шепелев признавался, что поначалу не понимал, как вести себя с Ладой, слишком чувствительной и более эмоциональной, чем Платон. Но в настоящее время Дмитрий хорошо ладит с девочкой.