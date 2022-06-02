Договор о пенсионном сотрудничестве с Таджикистаном внесли в Госдуму на ратификацию
16:19 Автор: Варвара Комарова
Законопроект: № 135634-8
Правительство внесло Госдуму законопроект о ратификации пенсионного соглашения между Россией и Таджикистаном. Документ опубликован в электронной базе палаты.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения был подписан 15 сентября 2021 года в Душанбе и предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по страховому обеспечению за пенсионные права, приобретенные на их территории.
Действие документа распространяется на граждан обеих стран и членов их семей; в предмет договора входят все виды страховых пенсий. Если застрахованный переедет на постоянное место жительства в третье государство, пенсию будет выплачивать либо та страна, которая ее назначала, либо он будет получать деньги на территории одной из стран, либо выплата перейдет на территорию другой стороны соглашения — по выбору самого пенсионера.
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