Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
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Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"

Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Одна" Дмитрия Суворова. Первыми зрителями картины стали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Юрий Чурсин, Жасмин, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко и другие знаменитости.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе после падения с высоты более 5 километров. Трагедия произошла в 1981 году, когда Лариса вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. За 30 минут до посадки самолет развалился в небе на куски: Лариса выжила, но оказалась в непроходимой тайге.

В широкий прокат фильм выйдет 9 июня.


Татьяна Навка


Олеся Судзиловская


Ольга Кабо и Гоша Куценко


Юрий Чурсин


Жасмин


Егор Корешков


Виктория Дайнеко с гостем


Анна Чурина


Дмитрий Хрусталев


Анна Котова-Дерябина


Виктор Добронравов и Никита Тарасов


Алика Смехова
Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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