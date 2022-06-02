Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"

Вадим Карасев

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Одна" Дмитрия Суворова. Первыми зрителями картины стали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Юрий Чурсин, Жасмин, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко и другие знаменитости.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе после падения с высоты более 5 километров. Трагедия произошла в 1981 году, когда Лариса вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. За 30 минут до посадки самолет развалился в небе на куски: Лариса выжила, но оказалась в непроходимой тайге.

В широкий прокат фильм выйдет 9 июня.





Татьяна Навка





Олеся Судзиловская





Ольга Кабо и Гоша Куценко





Юрий Чурсин





Жасмин





Егор Корешков





Виктория Дайнеко с гостем





Анна Чурина





Дмитрий Хрусталев





Анна Котова-Дерябина





Виктор Добронравов и Никита Тарасов





Алика СмеховаСплетник