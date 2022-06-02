Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд завершен: присяжные вынесли приговор. Эмбер Херд признали виновной в клевете, ее обязали выплатить компенсацию в 15 млн долларов. Присяжные заявили, что Эмбер Херд опорочила Деппа и действовала "со злым умыслом".

Суд также обязал Деппа выплатить бывшей жене компенсацию в 2 млн долларов по одному из исков: слова его адвоката о том, что Эмбер со своими друзьями устроили погром, после чего вызвали полицию и заявили, что это устроил Джонни, признали неправдой.

Новость дополняется.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Худшие фильмы, которые сняли по комиксам Marvel
Худшие фильмы, которые сняли по комиксам Marvel
Как должны выглядеть персонажи "Игры престолов" согласно книжному описанию
Как должны выглядеть персонажи "Игры престолов" согласно
Мария Шукшина высказалась о внешности Светланы Лободы
Мария Шукшина высказалась о внешности Светланы Лободы
Филипп Киркоров считает, что на него ополчились из-за защиты Галкина и Пугачевой
Филипп Киркоров считает, что на него ополчились из-за защиты Галкина
В каких сферах и делах наиболее успешны Тельцы
В каких сферах и делах наиболее успешны Тельцы
Сборник Ninja Gaiden: Master Collection уже доступен в Game Pass
Сборник Ninja Gaiden: Master Collection уже доступен в Game Pass
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра мультика
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву
Марина Александрова показала повзрослевших детей на прогулке
Марина Александрова показала повзрослевших детей на прогулке
Певица Валерия высмеяла свою внешность
Певица Валерия высмеяла свою внешность
Зеленая аптека: как лекарственные травы помогают бороться с неуверенностью
Зеленая аптека: как лекарственные травы помогают бороться с
Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне
Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне

Топ на сегодня

Скидки на игры и DLC для Xbox до 7 июня: 478 позиций
Скидки на игры и DLC для Xbox до 7 июня: 478 позиций
Иосиф Пригожин высказался о травле Аллы Пугачевой
Иосиф Пригожин высказался о травле Аллы Пугачевой
20 лет спустя: Вайнона Райдер снова стала лицом Marc Jacobs
20 лет спустя: Вайнона Райдер снова стала лицом Marc Jacobs
Дмитрий Назаров был экстренно госпитализирован
Дмитрий Назаров был экстренно госпитализирован
Юлианна Караулова показала своего годовалого сына - именинника
Юлианна Караулова показала своего годовалого сына - именинника

Еще по теме

Видео ссоры Джонни Деппа и Эмбер Херд попало в Сеть
Джонни Депп оскорбил Эмбер Херд новой тату (фото)
Эмбер Херд и Джонни Депп достигли полюбовного соглашения о разводе
Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа: почему актеры решились на компромисс