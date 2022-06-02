Елена Борщева рассказала о своей цели в жизни

Артистка Елена Борщева призналась, как выбирала имя для дочери. Известная комедийная актриса, звезда КВН, а с недавних пор и певица Елена Борщева рассказала на марафоне Радио Romantika в честь Дня защиты детей о главной истории своего детства – поисках отца. «Очень не хватало отца, особенно в праздники, когда видела на утренниках детей с мамой и папой. Это была на тот момент цель моей жизни – найти отца. И в 19 лет я его нашла – он из Панамы, его зовут Хулио Санта-Мария Герра, учился в РУДН, познакомился с мамой и улетел», – поделилась подробностями Елена. Сейчас отец и дочь хорошо общаются, по словам актрисы, недавно она ездила в Панаму вместе с дочками Умой и Мартой. Раскрыла Елена на марафоне и историю выбора имен для своих девочек, которых растит вместе с мужем Валерием Юшкевичем. «Когда была беременна Мартой, мы с мужем посмотрели фильм «Долгая дорога в дюнах», героиню которого зовут Мартой, и еще я читала книгу, как ухаживать за ребенком, автор тоже Марта. И она родилась в марте, все сложилось. Имя Ума выбрали по созвучию – Ума Валерьевна Юшкевич, а потом я узнала, что на хинди это значит – вторая дочь. Представляете, как я ее правильно назвала?», – рассказала Елена Борщева.Елена Борщева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» День защиты детей Елена считает особенным праздником, когда все мы ощущаем тепло и в природе, и в сердцах. Особенно важен этот день для каждой мамы – хочется обязательно порадовать своих детей. «Главное, чтобы этот день запомнился им каким-то позитивом. Говорят, что родителям не нужно быть друзьями своим детям, что должна быть дистанция и дисциплина. Но я хочу пожелать всем родителям, чтобы на уровне эмоций вы всегда были близки со своими детьми. И если каждая ваша встреча будет пронизана чувствами, как после долгой разлуки, вы всегда будете близки, дороги и понятны своим детям», – обратилась ко всем родителям Елена Борщева. Историями из своего детства делились в радиоэфире также Митя Фомин, Юлия Костюшкина, Родион Газманов, Яна Дайнеко и Михаил Веселов из группы «Новые Самоцветы», Родион Газманов, участники группы 5sta Family, певица Людмила Соколова, молодой музыкант Амирчик. О том, как помочь детям, которым приходится непросто в жизни, рассказали представители благотворительных фондов «Национальный фонд развития реабилитации», «Подарок ангелу», «Бюро добрых дел», фонда помощи хосписам «Вера».