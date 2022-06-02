Филипп Киркоров считает, что на него ополчились из-за защиты Галкина и Пугачевой

55-летний певец Филипп Киркоров не понимает, почему его невзлюбили. Артист оказался в центре нового скандала. Концерт певца под угрозой срыва из-за жалоб верующих. Исполнитель хита «Ибица» успешно выступил в Санкт-Петербурге и Москве. Он стал собираться в тур по России, но возникли сложности. Гендиректор Северо-Кавказской государственной филармонии Светлана Бережная рассказала, что шоу Филиппа отменили. Организаторы приняли такое решение после жалоб жителей Минеральных Вод. Минкульт России согласовал отмену. Бережная сослалась на «мнение РПЦ по вопросу проведения концерта Ф.Киркорова», упомянула «неоднократные звонки и поток обращений от горожан». Журналисты обратились в Министерство культуры с вопросом о характере этих самых «рекомендаций», упомянутых в письме гендиректора филармонии. Однако в ведомстве заявили, что против выступления народного артиста России ничего не имеют. «Никаких запретов на проведение концерта Филиппа Киркорова в Северо-Кавказскую филармонию министерством культуры не направлялось», — сообщает «МК».Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В то же время, выяснилось, что после юбилейного концерта артиста в Москве в министерство поступило более сотни обращений граждан, которые сочли известный эпизод концерта оскорблением своих нравственных и религиозных чувств. Яблоком раздора стал номер на хит «Мария Магдалена». Филипп исполнял трек на декорации, выполненной в виде большого креста. Певца обвинили в богохульстве. Филипп объяснил, что первоначально посвятил песню своей матери, Виктории Киркоровой. Женщина скончалась от онкологического заболевания в 1994 году в день рождения сына. «Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей», — заверил артист и пояснил, что не вкладывал в номер никакого злого умысла. И хотя в Минкульте запрещать концерт певца не стали, в ведомстве «рекомендовали Северо-Кавказской филармонии при проведении данного мероприятия обратить внимание на художественно-сценическое содержание программы». Руководство филармонии отнеслось к этому очень серьезно. «Тем более, когда речь идет об учреждении культуры, которое является одной из самых знаковых и любимых публикой концертных площадок в СКФО, если хотите – «местом силы». Очевидно, что в этой ситуации коллеги в филармонии и приняли решение об отмене концерта», — уточнили в министерстве и указали на «нравственные нормы» для государственных площадок. Филиппа расстроила отмена шоу. Он заподозрил, что причиной стал вовсе не номер к песне, а его позиция по отношению к Алле Пугачёвой. Киркоров встал на защиту бывшей жены и ее мужа Максима Галкина после оскорблений Маргариты Симоньян. «До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал», — отметил артист. Он привел в пример певицу Мадонну, которая также использовала подобные аллегории. «Ее за такой же крест вообще отлучили от католической церкви. Теперь зовут обратно, но она сама уже не хочет», — сказал Филипп. Он не собирается отказываться от личных взглядов, видения добра и зла, художественных приемов, так как несет «любимому зрителю исключительно послание любви, мира и добра». «А восторженные овации и аншлаги на моих концертах только убеждают меня в том, что большинство моих зрителей вовсе не оскорблены, а наоборот – находятся на одной со мной волне, и мы дарим друг другу исключительно счастье, радость и позитив, то есть то, что всегда и было сутью и главным мотивом моего творчества», — добавил Филипп.