GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя пропустить
Сегодня, 20:20 Вадим Карасев
Значительное количество игроков и СМИ считают, что в последние месяцы в подписке Game Pass не появляются действительно хорошие игры. А если такие игры и выходили, то их было крайне мало.
Тем не менее, популярный игровой портал GameSpot считает иначе. Они опубликовали видео, в котором рассказали про «отличные игры из Game Pass, которые нельзя пропустить». Таких игр насчиталось 8 штук, журналисты выбирали из новинок последних месяцев.
В списке отличных игр из Game Pass по версии GameSpot следующие проекты:
Sniper Elite 5
Pac-Man Museum+
Jurassic World Evolution 2
Trek To Yomi
Umurangi Generation Special Edition
Citizen Sleeper
Vampire Survivors
Norco
Ниже можно посмотреть видео, где портал подробнее рассказывает о каждой из этих игр.
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone