GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя пропустить
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GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя пропустить

GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя пропустить


Значительное количество игроков и СМИ считают, что в последние месяцы в подписке Game Pass не появляются действительно хорошие игры. А если такие игры и выходили, то их было крайне мало.

Тем не менее, популярный игровой портал GameSpot считает иначе. Они опубликовали видео, в котором рассказали про «отличные игры из Game Pass, которые нельзя пропустить». Таких игр насчиталось 8 штук, журналисты выбирали из новинок последних месяцев.

В списке отличных игр из Game Pass по версии GameSpot следующие проекты:



Sniper Elite 5



Pac-Man Museum+



Jurassic World Evolution 2



Trek To Yomi



Umurangi Generation Special Edition



Citizen Sleeper



Vampire Survivors



Norco

Ниже можно посмотреть видео, где портал подробнее рассказывает о каждой из этих игр.


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По материалам: newxboxone

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