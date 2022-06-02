GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя пропустить

Вадим Карасев





Значительное количество игроков и СМИ считают, что в последние месяцы в подписке Game Pass не появляются действительно хорошие игры. А если такие игры и выходили, то их было крайне мало.

Тем не менее, популярный игровой портал GameSpot считает иначе. Они опубликовали видео, в котором рассказали про «отличные игры из Game Pass, которые нельзя пропустить». Таких игр насчиталось 8 штук, журналисты выбирали из новинок последних месяцев.

В списке отличных игр из Game Pass по версии GameSpot следующие проекты:

Sniper Elite 5Pac-Man Museum+Jurassic World Evolution 2Trek To YomiUmurangi Generation Special EditionCitizen SleeperVampire SurvivorsNorco

Ниже можно посмотреть видео, где портал подробнее рассказывает о каждой из этих игр.

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