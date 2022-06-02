Гражданам хотят разрешить регистрировать товарные знаки

00:45 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 63528-8

Российским гражданам, в том числе, самозанятым, предлагают разрешить регистрировать товарные знаки и пользоваться правами на них. Предполагающий это законопроект кабмина Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию во втором чтении.

В Гражданском кодексе хотят установить, что право на товарный знак может принадлежать не только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, но и гражданам, в том числе, самозанятым.

«Решение важно, в первую очередь, для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. Также это смогут использовать люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам», — ранее сказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Законопроект, по его словам, упростит ведение предпринимательской деятельности и даст возможность гражданам развивать личные бренды.

Кроме того, документ позволяет уравнять в правах россиян и иностранных граждан в части возможности осуществления ими исключительных прав на товарный знак, говорится в пояснении к документу.





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Сейчас регистрация товарного знака на имя физлиц допускается в Австрии, Германии, Китае, США и других странах, отмечают авторы инициативы. Россия является участницей Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, согласно которому регистрировать товарные знаки могут как юридические, так и физические лица. Поэтому отказать в рассмотрении заявки иностранному гражданину у Роспатента нет оснований. После вступления в силу поправок в Гражданский кодекс соответствующие возможности появятся и у граждан России.

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#бизнес #самозанятые

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