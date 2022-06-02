Худшие фильмы, которые сняли по комиксам Marvel

Халк (2003)Первая попытка перенести зелёного здоровяка в виде блокбастера принадлежит как ни странно режиссёру Энгу Ли, который спустя два года снял «Горбатую гору». Роль Халка сыграл Эрик Бана. Но сильнее всего, конечно, в этом фильмы выделяется графон 2003 года, который очень сильно устарел. Критики также отмечали слишком мрачный и депрессивный тон повествования.IMDb: 5.6Веном 2 (2021)Совсем недавний суперпровал проекта Тома Харди и его товарища-симбиота. Если первый фильм ещё как-то держался на плаву за счёт юмора и игры Харди, то сиквел не спас даже злодей в лице Вуди Харрельсона. Если ещё честнее, то последний и вовсе провалил свою задачу.IMDb: 5.9Сорвиголова (2003)Бен Аффлек в роли супергероя, Колин Фарелл в роли злодея. Но это не Бэтмен против Пингвина. Как показали отзывы зрителей, им обоим изначально надо было податься в фильмы DC Comics. А про Дженнифер Гарнер и её Электру мы ещё вспомним.IMDb: 5.3Рыжая Соня (1985)Внезапный привет из 1985 года! Фильм с припиской да, это тоже Марвел. Проект был создан на основе одноимённого комикса Роя Томаса 1973 года и одновременно на волне успеха фильмов «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель».Спросите, появляется ли в этой странной экранизации комикса Арнольд Шварценеггер? Ответ: да. Причём он играет героя по имени Калидор, который выглядит практически неотличимо от Конана.Каратель: Территория войны (2008)Не самый удачный перезапуск франшизы (также не блестящей), который имеет прискорбный статус самого провального по кассовым сборам проекта среди всех фильмов, основанных на комиксах Marvel.То есть картина «Мстители: Финал» является высшей точкой интереса зрителей к Marvel, а этот фильм — низшей.IMDb: 5.9Блэйд 3: Троица (2004)Финальный фильм трилогии про вампиров с Уэсли Снайпсом не спасло даже подкрепление в виде Райана Рейнольдса и Джессики Бил.IMDb: 5.8Люди Икс: Тёмный Феникс (2019)Ужаснейшее завершение отличной франшизы. И новые, и старые фильмы про Людей Икс, а ещё отдельные фильмы про Росомаху делились на нормальные и отличные. Но вот финальная точка оказалась сущим провалом.IMDb: 5.7Новые мутанты (2020)Люди Икс закончились, настало время новых мутантов. Стоит ли смотреть фильм с молодыми героями? Смогут ли они достойно заменить старых? Однозначно, нет. Из-за пандемии выход фильма долго переносили, но, судя по оценкам и отзывам, лучше бы его вообще не выпускали.IMDb: 5.3Морбиус (2022)Самый свежий пример провала марвеловского проекта. Несчастный Джаред Лето! Его Джокера обсмеивают по сей день, а теперь ещё и история доктор-вампир в его исполнении никому не понравилась. Лето отличный актёр, но с кинокомиксами какая-то беда.IMDb: 5.2Говард-утка (1986)Да, это тоже Марвел, а не экранизация «Утиных историй». Антропоморфная утка Говард — инопланетянин и по совместительству герой комиксов Marvel, а продюсером фильма о нём стал сам Джордж Лукас, создатель «Звёздных войн». Однако несмотря на участие Лукаса, присутствие Тима Роббинса в одной из ролей и кукольный костюм за 2 миллиона долларов, эта комедия не сумела покорить зрителей, надолго став одной из главных нелепостей со словом «Marvel» в титрах.IMDb: 4.7Электра (2005)Мы обещали вам отдельно вспомнить про Электру из фильма «Сорвиголова», ну так вот она, в своём сольном фильме! И этот спин-офф стал ещё большим кошмаром, чем оригинал.Сама Дженнифер Гарнер заранее понимала, что проект обречён, но по условиям контракта обязана была в нём сыграть.IMDb: 4.7Призрачный гонщик 2 (2012)Вы ведь наверняка забыли о существовании этого фильма! Ну, то есть, даже первой части, которая получила низкие, но не настолько разгромные баллы. Просто вдумайтесь: этот фильм вышел в один год с первыми «Мстителями». А какой контраст в качестве!IMDb: 4.3Фантастическая четвёрка (2015)А вот и самый провальный кинопроект Marvel Comics! Фильм был настолько плохо оценён зрителями и критиками, что даже перекрыл довольно скверную дилогию с молодым Крисом Эвансом и Джессикой Альбой из нулевых. То был просто провал, а это провалище!IMDb: 4.3