Худшие фильмы, которые сняли по комиксам Marvel
Сегодня, 09:21
Халк (2003)
Первая попытка перенести зелёного здоровяка в виде блокбастера принадлежит как ни странно режиссёру Энгу Ли, который спустя два года снял «Горбатую гору». Роль Халка сыграл Эрик Бана. Но сильнее всего, конечно, в этом фильмы выделяется графон 2003 года, который очень сильно устарел. Критики также отмечали слишком мрачный и депрессивный тон повествования.
IMDb: 5.6
Веном 2 (2021)
Совсем недавний суперпровал проекта Тома Харди и его товарища-симбиота. Если первый фильм ещё как-то держался на плаву за счёт юмора и игры Харди, то сиквел не спас даже злодей в лице Вуди Харрельсона. Если ещё честнее, то последний и вовсе провалил свою задачу.
IMDb: 5.9
Сорвиголова (2003)
Бен Аффлек в роли супергероя, Колин Фарелл в роли злодея. Но это не Бэтмен против Пингвина. Как показали отзывы зрителей, им обоим изначально надо было податься в фильмы DC Comics. А про Дженнифер Гарнер и её Электру мы ещё вспомним.
IMDb: 5.3
Рыжая Соня (1985)
Внезапный привет из 1985 года! Фильм с припиской да, это тоже Марвел. Проект был создан на основе одноимённого комикса Роя Томаса 1973 года и одновременно на волне успеха фильмов «Конан-варвар» и «Конан-разрушитель».
Спросите, появляется ли в этой странной экранизации комикса Арнольд Шварценеггер? Ответ: да. Причём он играет героя по имени Калидор, который выглядит практически неотличимо от Конана.
Каратель: Территория войны (2008)
Не самый удачный перезапуск франшизы (также не блестящей), который имеет прискорбный статус самого провального по кассовым сборам проекта среди всех фильмов, основанных на комиксах Marvel.
То есть картина «Мстители: Финал» является высшей точкой интереса зрителей к Marvel, а этот фильм — низшей.
IMDb: 5.9
Блэйд 3: Троица (2004)
Финальный фильм трилогии про вампиров с Уэсли Снайпсом не спасло даже подкрепление в виде Райана Рейнольдса и Джессики Бил.
IMDb: 5.8
Люди Икс: Тёмный Феникс (2019)
Ужаснейшее завершение отличной франшизы. И новые, и старые фильмы про Людей Икс, а ещё отдельные фильмы про Росомаху делились на нормальные и отличные. Но вот финальная точка оказалась сущим провалом.
IMDb: 5.7
Новые мутанты (2020)
Люди Икс закончились, настало время новых мутантов. Стоит ли смотреть фильм с молодыми героями? Смогут ли они достойно заменить старых? Однозначно, нет. Из-за пандемии выход фильма долго переносили, но, судя по оценкам и отзывам, лучше бы его вообще не выпускали.
IMDb: 5.3
Морбиус (2022)
Самый свежий пример провала марвеловского проекта. Несчастный Джаред Лето! Его Джокера обсмеивают по сей день, а теперь ещё и история доктор-вампир в его исполнении никому не понравилась. Лето отличный актёр, но с кинокомиксами какая-то беда.
IMDb: 5.2
Говард-утка (1986)
Да, это тоже Марвел, а не экранизация «Утиных историй». Антропоморфная утка Говард — инопланетянин и по совместительству герой комиксов Marvel, а продюсером фильма о нём стал сам Джордж Лукас, создатель «Звёздных войн». Однако несмотря на участие Лукаса, присутствие Тима Роббинса в одной из ролей и кукольный костюм за 2 миллиона долларов, эта комедия не сумела покорить зрителей, надолго став одной из главных нелепостей со словом «Marvel» в титрах.
IMDb: 4.7
Электра (2005)
Мы обещали вам отдельно вспомнить про Электру из фильма «Сорвиголова», ну так вот она, в своём сольном фильме! И этот спин-офф стал ещё большим кошмаром, чем оригинал.
Сама Дженнифер Гарнер заранее понимала, что проект обречён, но по условиям контракта обязана была в нём сыграть.
IMDb: 4.7
Призрачный гонщик 2 (2012)
Вы ведь наверняка забыли о существовании этого фильма! Ну, то есть, даже первой части, которая получила низкие, но не настолько разгромные баллы. Просто вдумайтесь: этот фильм вышел в один год с первыми «Мстителями». А какой контраст в качестве!
IMDb: 4.3
Фантастическая четвёрка (2015)
А вот и самый провальный кинопроект Marvel Comics! Фильм был настолько плохо оценён зрителями и критиками, что даже перекрыл довольно скверную дилогию с молодым Крисом Эвансом и Джессикой Альбой из нулевых. То был просто провал, а это провалище!
IMDb: 4.3
По материалам: Sivator