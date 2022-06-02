Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр
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Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр

Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр


До 12 июня, когда состоится мероприятие Xbox & Bethesda Showcase, остается 10 дней. Microsoft, Bethesda и игровые студии Xbox Game Studios уже явно спланировали игровое событие и определили, какие именно проекты будут демонстрироваться. Похоже, что в этом году можно ждать много геймплея — об этом сообщают инсайдеры.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил в рамках подкаста, что на шоу Xbox & Bethesda Showcase будет большое количество демонстраций именно с игровым процессам. Он отмечает, что в прошлом году Microsoft поручила студиям подготовить именно геймплей к крупному летнему игровому шоу, поэтому времени у команд было предостаточно. Какие именно студии подготовят геймплей к мероприятию — инсайдер не рассказал.

Отметим, что ходят слухи о возможных геймплейных демонстрациях в рамках Xbox & Bethesda Showcase давно ожидаемых проектов, вроде Contraband и Avowed.

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По материалам: newxboxone

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