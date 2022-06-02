Инсайдер: Warzone 2 выйдет через через пару месяцев после Modern Warfare II

Вадим Карасев





У Call of Duty Modern Warfare II уже есть точная дата релиза — игра появится 28 октября 2022 года. А полноценная демонстрация проекта состоится на следующей неделе — 8 июня.

Но игроки ждут в этом году не только Call of Duty Modern Warfare II, но и Warzone 2, разработку которой Activision Blizzard уже подтвердили, но пока официально не представили. Известный игровой инсайдер Том Хендерсон в своем посте на сайте exputer утверждает, что Warzon 2 выйдет примерно через пару месяцев после релиза Call of Duty Modern Warfare II:

Один из источников сообщил, что во время общекорпоративного собрания в начале этого года Warzone 2 была назначена к релизу на «через пару месяцев после MW2», а не через 5-6 месяцев после запуска, как можно было предположить, основываясь на предыдущем выпуске Warzone.

Таким образом, примерное релизное окно Warzone 2 — это декабрь 2022 — январь 2023 годов.