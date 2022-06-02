Яровая призвала оценить появление оспы обезьян на фоне работы биолабораторий США

12:24 Автор: Анна Шушкина

На фоне информации о деятельности американских биолабораторий вызывает вопросы одномоментность появления в разных точках мира оспы обезьян - и здесь необходим анализ и объективная оценка специалистов. Об этом сказала сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе заседания рабочей группы данной комиссии по вопросам медико-биологического анализа, сообщает пресс-служба палаты.

Вскрытые факты о максимально секретной и масштабной деятельности США на Украине и вообще в мире по биологическим разработкам вызывают очень много вопросов, сказала Яровая.

«Это и режим секретности, и создание системы единой биоразведки, и актуализация интереса к наиболее опасным вирусам и патогенам, которые, несомненно, все более и более обращают наше внимание на те международные нормы, которые носят слишком общий характер и не обеспечивают равной и неделимой безопасности в этих вопросах», — сказала Яровая.





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Особую тревогу, по ее словам, сегодня вызывает единомоментное появление экзотических заболеваний в разных регионах мира. Речь идет о появлении в разных странах оспы обезьян и гепатита, которым заболевают дети, — он имеет очень серьезные последствия, требующие, в том числе, пересадки печени, обратила внимание Яровая.

«Эта одновременность и экзотичность заболеваний на фоне той информации, которой располагает комиссия о масштабной деятельности США под грифом секретности и под кураторством министерства обороны в разных странах мира, она, конечно, должна вызывать озабоченность», — сказала политик.

Задача парламентариев в данном случае — разобраться в этой ситуации, в том числе, в соотнесении с тем интересом США к оспе, который прослеживается на основании документов, полученных с территории Украины, отметила парламентарий.

«Интерес, еще раз подчеркну, к наиболее опасным патогенам и вирусам у министерства обороны США прослеживается. И вот этот настойчивый интерес в совокупности с современными данными требует дополнительной серьезной оценки», — сказала политик.

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