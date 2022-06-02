Эльфы, гномы и тролль: герои сериала "Властелин колец: Кольца власти" появились в новой фотосессии
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Эльфы, гномы и тролль: герои сериала "Властелин колец: Кольца власти" появились в новой фотосессии

Эльфы, гномы и тролль: герои сериала "Властелин колец: Кольца власти" появились в новой фотосессии

Редакция журнала Empire посвятила новый номер сериалу "Властелин колец: Кольца власти". Нашумевший проект Amazon Prime выйдет 2 сентября, ранее уже были представлены первые кадры и трейлер многосерийной ленты по мотивам книг Джона Толкина.

В свежий выпуск издания вошли интервью с шоураннерами проекта, режиссером Хуаном Антонио Байона, а также с исполнителями главных ролей, среди них — Морвет Кларк, Роберт Арамайо, Ленни Генри, Маркелла Кавена и Бенджамин Уокер.

Обложек у номера несколько, все они посвящены героям сериала. Места на обложках заняли Морвет Кларк в образе эльфийской владычицы Галадриэль; гномы — правители Кхазад-дума — принц Дурин IV (Овайн Артур) и принцесса Диса (София Номвете); шерстолапы — предшественники хоббитов (Меган Ричардс, Маркелла Кавена и Ленни Генри).На четвертой обложке — портрет снежного тролля, нарисованный канадским художником Джоном Хоу: его считают одним из лучших иллюстраторов произведений Толкина.

Сериал "Властелин колец: Кольца власти" расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, которые произошли за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса и похода Братства кольца.


Морвет Кларк в образе эльфийской владычицы Галадриэль


Принц Дурин IV (Овайн Артур) и принцесса Диса (София Номвете)


Шерстолапы (Меган Ричардс, Маркелла Кавена и Ленни Генри)



Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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