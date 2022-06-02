Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 2-5 июня

Вадим Карасев





На приставках Xbox в ближайшие выходные, со 2 по 5 июня, можно будет играть бесплатно в 3 проекта серии Warhammer. Это игры: Warhammer 40,000: Mechanicus, Warhammer: Vermintide 2, Warhammer: Chaosbane (версия для Xbox One).

Эти игры доступны в рамках акции Free Play Days, то есть доступ к ним имеют «золотые» подписчики Xbox Live, в том числе подписчики Xbox Game Pass Ultimate.

Warhammer 40,000: Mechanicus

Warhammer 40,000: Mechanicus

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Управляйте самой технологичной армией Империума – Адептус Механикус – в пошаговых тактических боях. Вас ждут 50+ заданий (включая задания из DLC Heretek). Действуйте осторожно и не подведите Империум.

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Warhammer: Vermintide 2

Warhammer: Vermintide 2

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Warhammer: «Vermintide 2» — это сиквел полюбившейся всем игры «Warhammer: End times — Vermintide». Сражайтесь бок о бок с друзьями против сил Хаоса и скавенов в этой эпической кооперативной игре для четырех пользователей, действие которой разворачивается во вселенной «Warhammer Fantasy Battles».

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Warhammer: Chaosbane

Warhammer: Chaosbane Xbox One

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Вы бросаете вызов ордам Хаоса в мире, раздираемом войной на части. Играйте в одиночку или объединяйтесь с четверыми друзьями в локальном и онлайн режимах, выбирайте из четырех классов и приготовьтесь к эпическим сражениям в Старом Свете.

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