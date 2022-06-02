Как должны выглядеть персонажи "Игры престолов" согласно книжному описанию

Сложно поверить, но первая серия "Игры престолов" вышла 11 лет назад - в 2011 году. За все 8 лет съемок сериала, весь мир успел полюбить и привыкнуть к актерам, игравшим героев "Песни льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина. Однако те, кто до этого прочитал весь цикл романов отметили, что далеко не все актеры попадают под описание литературных персонажей. Девушка под ником "msbananaanna" решила создать портреты героев "Игры престолов" согласно книжному описанию с помощью нейросети и фотошопа. Давайте поглядим, что у нее получилось.Джейме Ланнистер31 год. Красивый, высокий мужчина с зелёными глазами и вьющимися волосами цвета чеканного золота.Серсея Ланнистер31-34 года. Близнец Джейме Ланнистера. Серсея — поразительно красивая женщина с золотыми волосами, изумрудно-зелёными глазами, светлой кожей и стройной изящной фигурой. Некоторые её считают красивейшей женщиной из Семи Королевств.Джоффри Баратеон11-14 лет. Светлые вьющиеся волосы, зелёные глаза, пухлые губы. Считается красавцем, хотя Джон считает, что он похож на девушку. Возможно, это личное предубеждение.Мирцелла Баратеон8-10 лет. Золотые волосы, изумрудные глаза и пухлые губы. Нежная, красивая девочка.Дейенерис Таргариен13-15 лет. У Дейенерис классическая валирийская внешность: фиолетовые глаза, бледная кожа и длинные пепельно-серебристые волосы. Дейенерис невероятно стройна. Её описывают, как прекраснейшую из прекрасных.Джон Сноу14-17 лет. Имеет черты рода Старков: тёмно-серые глаза, вытянутое лицо и тёмно-каштановые волосы.МелисандраОна считается невероятно красивой, с пугающими красными глазами и длинными блестящими волосами цвета меди. Её лицо имеет форму сердца. И она действительно очень стара, но выглядит молодой девушкой из-за магии.Лорд Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец29-32 года. Невысокий стройный мужчина с острыми чертами лица и небольшой остроконечной бородкой. Тёмные волосы с проседью и серо-зелёные глаза. Когда он смеётся или улыбается, его глаза при этом не выражают радость или веселье.Варис44-50 лет. Лысый, пухлый, женоподобный, с напудренным лицом.Арья Старк9-12 лет. У Арьи вытянутое лицо, серые глаза и каштановые волосы. По словам Брана, она очень похожа на тётю Лианну.Эддард «Нед» Старк35-36 лет. У Неда типичные черты Старков: вытянутое лицо, серые глаза и каштановые волосы. Тёмно-серые глаза его, отражают настроение. У Неда серьёзное лицо и начинающая седеть борода, из-за этого он выглядит старше своих лет.Кейтилин Старк33-35 лет. Кейтлин красива, у неё светлая кожа, длинные каштановые волосы и голубые глаза. У неё длинные пальцы и высокие скулы.Санса Старк11-14 лет. Глубокие голубые глаза, светло-каштановые волосы, высокие скулы рода Талли. Очень похожа на свою мать, но Кейтилин считает, что Санса вырастет и станет красивее неё.Бриенна Тарт17-20 лет. Бриенна внешне считается непривлекательной по меркам Вестероса. Она высокая, мускулистая, плоскогрудая и неуклюжая. У неё ломкие соломенные волосы до плеч и широкие грубые черты лица, которое усеяно веснушками. Рот у нее широкий, губы распухшие, нос не раз ломали. Но у неё большие красивые голубые глаза.