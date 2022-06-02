Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили парад в честь Елизаветы II
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили парад в честь Елизаветы II

Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили парад в честь Елизаветы II

Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили парад в честь Елизаветы II

Кейт Миддлтон с детьми появилась на параде Trooping The Colours в Лондоне, который стал частью празднований платинового юбилея королевы Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская ехала в карете вместе с детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также Камиллой Паркер-Боулз.


Для парада Кейт Миддлтон выбрала белое платье Alexander McQueen. Образ дополнила шляпа Philip Treacy, а также серьги с сапфирами, которые ранее принадлежали принцессе Диане.


Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта


Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи участвуют в таком мероприятии впервые. Правнуки королевы во время парада махали зрителям: в один из моментов принцесса Шарлотта даже сделала своему брату замечание, попросив, чтобы он перестал махать.


Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта

Елизавета II, принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети с балкона наблюдали за авиационным шоу и салютом в часть королевы. На празднование юбилея прибыли и принц Гарри с женой Меган Маркл, однако на балкон вместе с другими членами семьи они не вышли: ранее герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей.


Члены королевской семьи на балконе

Несмотря на это, позже Меган Маркл заметили на празднике среди младших членов королевской семьи: она общалась с детьми Зары Тиндалл.

На праздновании не обошлось без форс-мажора: активисты Animal Rebellion, которые выступают против того, что королевская семья владеет имуществом и землей по всей стране, попытались сорвать парад, перегородив дорогу гвардейцам, однако их быстро убрали с дороги.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 2-5 июня
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 2-5 июня
Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили парад в честь Елизаветы II
Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили
ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
Вышло обновление Assassin’s Creed: Origins, которое добавляет 60 FPS на Xbox Series X | S
Вышло обновление Assassin’s Creed: Origins, которое добавляет 60 FPS
Анонсирован хоррор Charon’s Staircase для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсирован хоррор Charon’s Staircase для Xbox One и Xbox Series X | S
Елена Борщева рассказала о своей цели в жизни
Елена Борщева рассказала о своей цели в жизни
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
Договор о пенсионном сотрудничестве с Таджикистаном внесли в Госдуму на ратификацию
Договор о пенсионном сотрудничестве с Таджикистаном внесли в Госдуму
Эльфы, гномы и тролль: герои сериала "Властелин колец: Кольца власти" появились в новой фотосессии
Эльфы, гномы и тролль: герои сериала "Властелин колец: Кольца
Никиту Джигурду уделал сын Бари Алибасова
Никиту Джигурду уделал сын Бари Алибасова
Тигран Кеосаян наехал на Максима Галкина и назвал его сткотиной
Тигран Кеосаян наехал на Максима Галкина и назвал его сткотиной
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша

Топ на сегодня

Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с
5 популярных фраз, которым мало кто верит
5 популярных фраз, которым мало кто верит
Ксения Собчак рассказала о серьезной болезни миллиардера основавшего Магнит
Ксения Собчак рассказала о серьезной болезни миллиардера основавшего
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже 13 сентября
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже
Анонсирован ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun для Xbox One и Xbox Series X | S
Анонсирован ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun для Xbox One и Xbox

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли принца Джорджа и принцессу Шарлотту на рождественскую службу
Члены британской королевской семьи на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на параде в честь королевы Елизаветы II
Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку