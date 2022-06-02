Кейт Миддлтон с детьми и другие члены королевской семьи посетили парад в честь Елизаветы II

Вадим Карасев

Кейт Миддлтон с детьми появилась на параде Trooping The Colours в Лондоне, который стал частью празднований платинового юбилея королевы Елизаветы II. Герцогиня Кембриджская ехала в карете вместе с детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также Камиллой Паркер-Боулз.





Для парада Кейт Миддлтон выбрала белое платье Alexander McQueen. Образ дополнила шляпа Philip Treacy, а также серьги с сапфирами, которые ранее принадлежали принцессе Диане.





Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта





Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи участвуют в таком мероприятии впервые. Правнуки королевы во время парада махали зрителям: в один из моментов принцесса Шарлотта даже сделала своему брату замечание, попросив, чтобы он перестал махать.





Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта

Елизавета II, принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети с балкона наблюдали за авиационным шоу и салютом в часть королевы. На празднование юбилея прибыли и принц Гарри с женой Меган Маркл, однако на балкон вместе с другими членами семьи они не вышли: ранее герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей.





Члены королевской семьи на балконе

Несмотря на это, позже Меган Маркл заметили на празднике среди младших членов королевской семьи: она общалась с детьми Зары Тиндалл.

На праздновании не обошлось без форс-мажора: активисты Animal Rebellion, которые выступают против того, что королевская семья владеет имуществом и землей по всей стране, попытались сорвать парад, перегородив дорогу гвардейцам, однако их быстро убрали с дороги.

Ксения Смирнова