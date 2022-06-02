Китайская газета обвинила Запад в колониальных привычках
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китайская газета обвинила Запад в колониальных привычках

Китайская газета обвинила Запад в колониальных привычках

08:52  Автор: Виктория Карташева



Несмотря на то, что колониализм уже длительное время считается предосудительным явлением, тем не менее, на Западе сохранилась манера поведения, свойственная колониальным державам. Об этом в своей редакционной статье пишет влиятельное китайское издание Global Times.

Колониальный образ мышления въелся в политическую культуру отдельных западных стран. Он проявляется в используемом ими лексиконе, манерах общаться с остальными членами мирового сообщества и в иных действиях, утверждает ресурс.

В практическом плане это находит выражение в покровительственном тоне при взаимодействии с другими государствами. Запад считает себя «сверхцивилизацией», которая «дает добро» другим на совершение тех или иных действий, говорится в материале.


Читайте также:

• Китай упрекнул европейских чиновников в предвзятости • В МИД Китая назвали США источником глобального хаоса • В Пекине считают, что китайско-американские отношения подошли к опасному рубежу

По мнению Запада, только он является справедливым, цивилизованным и развитым участником международных процессов. Который, к тому же, противостоит «варварам и злу» в разном обличии. Для этого активно фабрикуются различного рода слухи и организуются провокации, утверждает издание.

Особенно откровенно такой подход Запада проявляется на фоне очевидного отставания от азиатских стран. Столкнувшись с неприятной реальность, западные страны начинают использовать темы «прав человека» и «демократии», чтобы удержать свое абсолютное преимущество, пишет ресурс.

Но сейчас, когда США и Запад внутри у себя сталкиваются с все большим количеством проблем, попытки поучать других выглядят нелепо. Все меньше стран готовы безропотно подчиняться и некритично воспринимать лозунги западных стран, уверена газета.



#международные отношения #Китай


120
Косачев: России не следует платить взнос в Совет Европы за 2022 год 16.03.2022
Кадыров поблагодарил Сербию и Белоруссию за неприсоединение к санкциям 10.03.2022
Белгородский губернатор сообщил о пострадавших при обстреле Журавлевки 25.04.2022
Удержать IT-специалистов поможет отдельная квартира 12.05.2022
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Худшие фильмы, которые сняли по комиксам Marvel
Худшие фильмы, которые сняли по комиксам Marvel
Как должны выглядеть персонажи "Игры престолов" согласно книжному описанию
Как должны выглядеть персонажи "Игры престолов" согласно
Мария Шукшина высказалась о внешности Светланы Лободы
Мария Шукшина высказалась о внешности Светланы Лободы
Филипп Киркоров считает, что на него ополчились из-за защиты Галкина и Пугачевой
Филипп Киркоров считает, что на него ополчились из-за защиты Галкина
В каких сферах и делах наиболее успешны Тельцы
В каких сферах и делах наиболее успешны Тельцы
Сборник Ninja Gaiden: Master Collection уже доступен в Game Pass
Сборник Ninja Gaiden: Master Collection уже доступен в Game Pass
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра мультика
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву
Марина Александрова показала повзрослевших детей на прогулке
Марина Александрова показала повзрослевших детей на прогулке
Певица Валерия высмеяла свою внешность
Певица Валерия высмеяла свою внешность
Зеленая аптека: как лекарственные травы помогают бороться с неуверенностью
Зеленая аптека: как лекарственные травы помогают бороться с
Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне
Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне

Топ на сегодня

Скидки на игры и DLC для Xbox до 7 июня: 478 позиций
Скидки на игры и DLC для Xbox до 7 июня: 478 позиций
Иосиф Пригожин высказался о травле Аллы Пугачевой
Иосиф Пригожин высказался о травле Аллы Пугачевой
20 лет спустя: Вайнона Райдер снова стала лицом Marc Jacobs
20 лет спустя: Вайнона Райдер снова стала лицом Marc Jacobs
Дмитрий Назаров был экстренно госпитализирован
Дмитрий Назаров был экстренно госпитализирован
Юлианна Караулова показала своего годовалого сына - именинника
Юлианна Караулова показала своего годовалого сына - именинника

Еще по теме

В Китае резко ответили Западу на высылку российских дипломатов
Китайские СМИ допустили поставки оружия врагам США в ответ на политику Трампа
В Китае создали лазер для борьбы с террористами
Китай предупреждает о вероятной конфронтации с США в Южно-Китайском море