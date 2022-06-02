Китайская газета обвинила Запад в колониальных привычках

08:52 Автор: Виктория Карташева

Несмотря на то, что колониализм уже длительное время считается предосудительным явлением, тем не менее, на Западе сохранилась манера поведения, свойственная колониальным державам. Об этом в своей редакционной статье пишет влиятельное китайское издание Global Times.

Колониальный образ мышления въелся в политическую культуру отдельных западных стран. Он проявляется в используемом ими лексиконе, манерах общаться с остальными членами мирового сообщества и в иных действиях, утверждает ресурс.

В практическом плане это находит выражение в покровительственном тоне при взаимодействии с другими государствами. Запад считает себя «сверхцивилизацией», которая «дает добро» другим на совершение тех или иных действий, говорится в материале.





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По мнению Запада, только он является справедливым, цивилизованным и развитым участником международных процессов. Который, к тому же, противостоит «варварам и злу» в разном обличии. Для этого активно фабрикуются различного рода слухи и организуются провокации, утверждает издание.

Особенно откровенно такой подход Запада проявляется на фоне очевидного отставания от азиатских стран. Столкнувшись с неприятной реальность, западные страны начинают использовать темы «прав человека» и «демократии», чтобы удержать свое абсолютное преимущество, пишет ресурс.

Но сейчас, когда США и Запад внутри у себя сталкиваются с все большим количеством проблем, попытки поучать других выглядят нелепо. Все меньше стран готовы безропотно подчиняться и некритично воспринимать лозунги западных стран, уверена газета.

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